(Adnkronos) - "Sono venuta in Italia nel 2014, quando è iniziata la rivoluzione. Oggi sono qui, mentre si combatte una guerra atroce. Mi sento impotente, vorrei mostrare la mia solidarietà alla mia gente e fare quanto possibile per aiutarli". Lo dice all'Adnkronos Maria, 30enne di Lutsk, a Firenze per studiare e oggi qui a manifestare per la pace. (dall'inviata Silvia Mancinelli)