(Adnkronos) - Nelle immagini video della Croce Rossa Italiana l'arrivo ieri del terzo convoglio di aiuti a Chernivtsi, in Ucraina, via Romania passando per Siret dove la Croce Rossa Romania assiste i profughi. Gli operatori CRI hanno consegnato il carico di aiuti alla Croce Rossa Ucraina.