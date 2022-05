Ucraina, Gabrielli: "Attacchi hacker di oggi? Al momento solo marginali criticità"

(Adnkronos) - All'indomani dell'annuncio dal collettivo filorusso Killnet di attacchi hacker nei confronti dell'Italia per oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica ospite di 'Adnkronos Live', parla dei rischi cyber per il nostro Paese, ma anche delle altre conseguenze legate al conflitto in Ucraina, come i rincari energetici, il blocco dell'export di grano e le possibili ondate migratorie, la disinformazione e propaganda fino ai pericoli legati al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata.