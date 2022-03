(Adnkronos) - Non tutti i Paesi Ue sono colpiti dalle ripercussioni delle sanzioni decise contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina, e dalle probabili controsanzioni russe, nella stessa misura, quindi è "naturale" che l'Ue si attrezzi per aiutare gli Stati più penalizzati. Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine dell'incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Bruxelles.