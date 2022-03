(Adnkronos) - "Ora non vedo" il rischio che la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina possa innescare un conflitto più ampio in Europa o una guerra mondiale. Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Bruxelles a margine di un incontro con Ursula von der Leyen. Sulla riforma degli estimi catastali, Draghi assicura che in Italia "nessuno pagherà più tasse".