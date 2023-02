(Adnkronos) - L'Arabia Saudita fornirà aiuti all'Ucraina per 400 milioni di dollari. Lo ha annunciato Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro a Kiev tra il capo dello stato e il principe saudita Faisal bin Farhan Al Saud, primo rappresentante del regno a recarsi in Ucraina dall'inizio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, avvenuto 30 anni fa. L'Arabia Saudita ha mantenuto una posizione sostanzialmente neutrale nella guerra tra Ucraina e Russia, favorendo uno scambio di prigionieri lo scorso anno. Gli aiuti comprendono materiale umanitario per 100 milioni di dollari e prodotti petroliferi per 300 milioni.