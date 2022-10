(Adnkronos) - "Io credo che il vero arbitro di tutta questa questione debba essere l’Onu. Sin quando ci sono altri Stati che si intromettono in questo arbitrato non si potrà avere la tranquillità di dialogare per trovare una via d’uscita". Lo afferma l’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, che in una video intervista all’AdnKronos parlando del conflitto russo-ucraino aggiunge come "le partite si vincono non semplicemente perché uno e’ più forte dell’altro ma quando si manifesta la virtù di una squadra e l’arbitro e’ colui che da’ delle regole".

"Qui c’è qualcosa di più di una partita -osserva infine l’Arcivescovo di Catania- qui e’ in gioco una guerra che potrebbe avere dimensioni mondiali per cui vanno svolte trattative a tutti i costi con l’Onu che difende veramente il bene comune che in questi caso è dell’Europa e del mondo intero". (di Francesco Bianco)