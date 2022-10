(Adnkronos) - Elon Musk cambia la descrizione del proprio profilo Twitter con 'Chief Twit' e posta un video in cui entra all'interno della sede del social network, a San Francisco, portando in mano un lavandino. "Let's that sink in", la frase ironica che accompagna il filmato e gioca con la parola 'sink' ('lavandino' o 'digerire'), come a volere dire "abituatevi all'idea che sarò qui". Il post arriva infatti alla vigilia della scadenza imposta dal tribunale per acquistare la piattaforma di microblogging per 44 miliardi di euro, che sarà venerdì 28 ottobre.