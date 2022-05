(Adnkronos) - “Come azienda noi connettiamo una parte importantissima del Paese e questo è un progetto che serve a valorizzare le bellezze culturali, artistiche e naturalistiche dell’Italia, creando una piattaforma per poter informare i nostri utenti/viaggiatori che non è più un percorso da A a B, ma un percorso ‘attraverso’ un paese meraviglioso”. Le parole dell’AD di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, a margine della presentazione di Wonders.