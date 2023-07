(Adnkronos) - Il memorandum d'intesa siglato tra Ue e Tunisia è basato, come gli accordi stretti nel passato con "Turchia" e "Libia", sul tentativo di "esternalizzare le frontiere" dell'Ue per frenare i migranti irregolari, un approccio con il quale "non posso essere d'accordo". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, a Bruxelles a margine del prevertice dei Socialisti europei e latinoamericani, nella seconda giornata del summit Ue-Celac.