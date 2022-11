Tumore, Rutelli (Anica) : "La medicina deve tradurre in risultati concreti i valori di accoglienza e cura"

(Adnkronos) - "Oggi è il tempo nel quale la medicina deve tradurre in risultati concreti i valori di accoglienza e cura, con Roche c'è chi lo fa e l'Anica non può che essere al fianco di chi ha questo coraggio" commenta il Presidente di Anica Academy Francesco Rutelli a margine del premio 'A fianco del coraggio' promosso da Roche Italia e organizzato al complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia.