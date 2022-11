Tumore, De Cicco (Roche) : “‘A fianco del coraggio’ delle donne per stimolo a dare il meglio per la ricerca”

(Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è cogliere queste battaglie ‘A fianco del coraggio’ delle donne perché sono storie reali che per la Roche rappresentano lo stimolo continuo a dare il meglio per la ricerca. Il nostro obiettivo è stare sempre al fianco dei pazienti” lo ha detto Maurizio De Cicco, il Presidente e Amministratore delegato di Roche Italia a margine del premio finale e del lancio per la sesta edizione del progetto al complesso Monumentale di Santo Spirito di Sassia a Roma.