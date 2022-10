Tumore al seno: “Note di Vita” la prima guida per capire cosa sentono le donne

(Adnkronos) - In occasione della Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico, che si celebra giovedì 13 ottobre, nasce la prima guida per capire gli stati d’animo, i pensieri e le emozioni delle donne che convivono con questa diagnosi. È uno strumento che nasce dalla campagna È Tempo di Vita, promossa da Novartis Italia in collaborazione con Salute Donna Onlus.