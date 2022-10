Tumore al seno, l’ appello del Policy Brief: “Mai più pazienti di serie a e serie b”

(Adnkronos) - A Roma, nella Sala Perin dell'Istituto Don Sturzo, è stata presentato il Policy Brief riferito al tumore alla mammella. Sono stati illustrati i punti chiave del documento redatto in concerto con varie personalità di spicco del mondo della sanità pubblica e della politica. Tra i vari interventi anche quello di Elisa Pirro, senatrice, che ha indicato alcuni punti focali che il nuovo esecutivo appena eletto dovrà seguire, oltre al professor Riccardo Masetti, presidente KOMEN ed il Dott. Emanuele Zarba Meli, membro di SenoNetwork, il quale ha sottolineato ulteriormente come l'uguaglianza tra le varie regioni all'interno delle Breast Unit sia un obiettivo da raggiungere il prima possibile.