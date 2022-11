Tumore al polmone, a Roma la prima Policy Brief per combattere il “big killer”

(Adnkronos) - Società scientifiche, medici, associazioni e istituzioni hanno stretto una vera e propria alleanza per combattere il tumore al polmone, un vero “big killer” che, solo in Italia, miete ogni anno circa 34.000 vittime. Priorità e urgenze emersi dal Tavolo di lavoro riunitosi a settembre 2022 a Roma, sono confluite in un Policy brief, elaborato da FB & Associati con il contributo non condizionante di Pfizer.