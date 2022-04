(Adnkronos) - Alberto Truzzi, Presidente di ASSOBETON, ha parlato alla stampa durante la giornata inaugurale del GIC 2022 di Piacenza, la tregiorni dedicata al calcestruzzo giunta alla sua quarta edizione, sottolineando l’importanza della kermesse piacentina per mettere in luce un settore importante come quello delle costruzioni.