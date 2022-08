Tromba d'aria sul Twiga, disperazione di Santanchè: "Tutto distrutto"

(Adnkronos) - "Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo la tromba d'aria è arrivata sul Twiga ed è tutto distrutto". E' lo sfogo di Daniela Santanchè in un video postato sui social dopo che la tromba d'aria che si è abbattuta sulla costa toscana ha travolto anche lo stabilimento balneare che gestisce. "Una tromba d'aria pazzesca e stasera - scandisce - Non ho parole per definire lo stato d'animo che ho in questo momento".