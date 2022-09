Trasporto Aereo, Troncone (Adr): “Biocarburanti soluzione concreta per decarbonizzazione”

(Adnkronos) - “Oggi è una tappa fondamentale per un settore strategico per il Paese, il settore aereo, che di fronte a sé ha una sfida difficile come quella della decarbonizzazione. E’ una strada lunga, inizialmente sarà in salita: risposte concrete basate sulla scienza ci sono oggi, oggi la risposta sono i biocarburanti, il carburante sostenibile per l'aviazione”.