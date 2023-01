Trasporti, Poledrini: “Domanda TPL sotto 10% da anni: occorre sinergia operativa per fare di più”

(Adnkronos) - Il Direttore Centrale di ARST S.P.A. Cagliari, Carlo Poledrini, in occasione del convegno nazionale Asstra “Mobilitevolution - Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, giunto alla sua XVII edizione, è intervenuto spiegando che da molti anni la domanda del Trasporto Pubblico Locale non raggiunge il 10% e ha espresso la necessità di fare sinergia operativa tra gli attori del settore per garantire una maggiore qualità del servizio.