Trasporti, Gavuglio: “Sviluppare un servizio che risponda ad esigenze e valorizzazione territori”

(Adnkronos) - Giunto alla sua XVII edizione, si è svolto a Roma il convegno nazionale Asstra. All'evento “Mobilitevolution - Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, ha preso parte anche Ilaria Gavuglio, Presidente Amt S.p.A Genova, che ha spiegato come Amt sia impegnata nell'elettrificazione della flotta che porterà entro la fine dell’anno ad avere 108 mezzi elettrici, per un totale di 900, pari al 12% in più, sottolineando anche l’importanza di sviluppare un servizio che risponda ad esigenze e valorizzazione territori”.