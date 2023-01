Trasporti, Bitetti: “Speranza che il governo attui efficace piano di modifica”

(Adnkronos) - Giunto alla sua XVII edizione, si è svolto a Roma il convegno nazionale Asstra. All'evento “Mobilitevolution - Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, ha preso parte anche Bruno Bitetti, Studio Massimo Malena & Associati, che ha sottolineato l’importanza di un intervento del governo per apportare soluzioni e modifiche necessari e per fare in modo che il settore dei trasporti diventi un settore industriale vero e proprio.