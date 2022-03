Trasporti, Apre al traffico la Galleria Santa Lucia e il nuovo tratto di A1

(Adnkronos) - Apre al traffico veicolare la "naturale prosecuzione della variante di valico", ovvero il tratto a 3 corsie della A1 tra Barberino di Mugello e Firenze Nord in direzione sud. 17,5 chilometri di nuovo tracciato, realizzati giornalmente da circa 500 tra operai e tecnici, per un totale di 6 milioni di ore di lavoro. La nuova infrastruttura, che comprende la galleria Santa Lucia, la più lunga d'Europa a 3 corsie, aumenta la capacità del tratto da 4 a 7 corsie in totale, potenziando uno degli snodi più trafficati del Paese.