Transizione Energetica: Ferrari (ENI), “Argomento centrale che guida trasformazione mondo”

(Adnkronos) - “Il Forum della Comunicazione è un appuntamento molto importante perché è un momento dove si può parlare di una comunicazione più istituzionale e meno incentrata sul marketing”. Così l’Head of Digital Communication Strategy and Data Analysis di ENI, Roberto Ferrari, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “La transizione energetica, per noi, è un argomento centrale perché sta guidando la trasformazione del mondo e di ENI. La cosa più importante da fare è creare consapevolezza nei consumatori dell’impatto che avrà questa per il futuro”, ha concluso.