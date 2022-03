(Adnkronos) - Le Giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, nel 2022 compiono trent'anni e tornano nella loro tradizionale collocazione temporale, il primo weekend di primavera, dopo gli slittamenti degli ultimi due anni dovuti all’emergenza sanitaria. In programma visite a contributo libero in oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 400 città.