Torna la street art di Yourban2030. Una nuova narrazione della città, sostenibile, accessibile e smart

(Adnkronos) - Valorizzare gli spazi comuni, rendendoli fruibili attraverso un altro sguardo; promuovere i giovani artisti mantenendo alte l’attenzione e la consapevolezza della tutela ambientale; offrire nuove visioni di città: a Roma, nel quartiere Garbatella, Yourban2030 inaugura Urban Fragments, nuovo murales firmato dalla street Artist Maria Ginzburg, portando a termine la riqualificazione della piazza antistante la metro B, accesso simbolico a uno dei quartieri icona della Roma del ‘900. Dopo aver qui dato vita al primo Green Smart Wall della capitale, nonché tra i primi in Italia - The Endless Growth firmato dal giovane artista Alessandro Bello Tabbi e in collaborazione con Myllennium Award la no profit guidata da Veronica De Angelis prosegue il suo impegno dando spazio ad un’altra giovane firma femminile della street art, l'italo russa Maria Ginzburg, che per l'occasione si confronta per la prima volta con la pittura mangia-smog di Airlite.