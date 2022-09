Tomba (Fondazione Cattolica): “Avviate 390 imprese sociali e lanciato bando da 500mila euro”

(Adnkronos) - In occasione dell’evento organizzato da Cattolica Assicurazioni ‘In 4 per Voi - Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit’, Adriano Tomba, Segretario generale Fondazione Cattolica, parla del lavoro di Fondazione Cattolica e presenta il bando “Una mano a chi sostiene” del valore di 500 mila euro e destinato a sostenere i progetti ideati da Enti del Terzo Settore ed altri Enti Non Profit che promuovono inclusione e coesione sociale.