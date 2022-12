Tlc, Billet (ACN): “Idea è creare un ecosistema per sensibilizzare e creare competenze su sicurezza”

(Adnkronos) - “Un bel parterre con argomenti molto interessanti”, ha esordito così il Direttore del Servizio Certificazione di ACN, Andrea Billet, parlando della quinta edizione di 5G Italy, tenutosi a Roma presso la Galleria del Cardinale Colonna. “E’ importante che attorno al tavolo ci sono persone con visioni differenti perché il confronto fa crescere”, ha continuato soffermandosi sull’evento. “La nostra idea è di creare un ecosistema basato sulla presa di coscienza sia a livello di pubblica amministrazione sia a livello di crescita nazionale, sensibilizzando e creando competenze – ha sottolineato Billet parlando della sicurezza -. E’ importante per noi essere nei tavoli internazionali per influenzare per il Paese l’adozione delle nuove tecnologie”.