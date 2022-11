Tlc: 5G Italy, le proposte dei ceo Telco a Governo per rilancio settore

(Adnkronos) - Al 5G Italy 2022 le proposte dei ceo degli operatori di telecomunicazioni al Governo per rilanciare il settore in crisi. Si rinnova così l’appuntamento annuale con 5G Italy, che si è confermata nel corso degli anni la manifestazione italiana più rilevante dedicata al 5G e alle sue molteplici aree di applicazione. La Conferenza è promossa e organizzata dal Cnit (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni). “5G Italy - Verso le Tlc del Futuro” è il titolo della 5^ edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si terrà per due giorni, dal 30 novembre al 1 dicembre 2022, con la modalità ibrida: onsite, presso la prestigiosa Galleria del Cardinale Colonna - con posti già riservati, e online, registrandosi su www.5GItaly.eu.

Oltre 70 speaker nazionali e internazionali, per il Governo italiano interverranno: Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Augusta Montaruli, Sottosegretario, Ministero dell'Università e della Ricerca e sono attesi: Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei per le politiche di coesione e per il Pnrr, e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Dai ceo degli operatori di telecomunicazioni arriveranno le proposte al Governo per rilanciare il settore in crisi Anche l’edizione 2022 di 5G ITALY rappresenterà un’occasione di confronto e di approfondimento sulle attuali sfide tecnologiche e affronterà anche le questioni aperte nella industry delle Telecomunicazioni, oltre a dare ampio spazio alle attività di ricerca, sviluppo e realizzazione in corso in Italia e nel mondo, e ai progetti legati al nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha previsto l’allocazione di importanti investimenti per la digitalizzazione del Paese. In questo processo di transizione, il 5G costituirà un dei tessuti connettivi delle comunicazioni elettroniche e sarà indispensabile per sostenere l’economia e incentivare la crescita del Paese. Nel dettaglio il panel del 30 novembre ore 12:00 “Reti, Investimenti e il Futuro degli Operatori”. In programma interviste a: Aldo Bisio, ad Vodafone Italia; Gianluca Corti, co-ad Windtre; Pietro Labriola, ad Tim; Benedetto Levi, Aad Iliad Italia.