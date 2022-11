(Adnkronos) - Cercavano birra, sono finiti a giocare con un leone nel palazzo di uno sceicco. Due tifosi dell'Inghilterra, per la precisione supporter dell'Everton, hanno già dato un senso al loro viaggio in Qatar per i Mondiali 2022. I due tifosi, come documentano i video pubblicati su TikTok, sono partiti a caccia di una pinta di birra nel paese che ospita i Mondiali e che ha vietato l'alcol negli stadi. L'uscita serale assume contorni imprevisti: si finisce in un edificio di lusso, che i due tifosi associano al figlio di un imprecisato sceicco, con una sorta di zoo all'esterno tra scimmie e uccelli esotici. C'è anche un leone con cui socializzare...