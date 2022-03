(Adnkronos) - La capitale apre le porte a un gigantesco ‘smile’ con i colori dell’Ucraina per diffondere un messaggio di pace e felicità. Questa la Mission di The Smiley Company, che con la campagna ‘take the time to smile’ vuole portare un sorriso nelle città di tutto il mondo. In occasione della Giornata Internazionale della Felicità e i 50 anni di Smiley, è stato proiettato a due passi dal Colosseo e alla Stazione Termini il logo realizzato dallo street artist Andrè Saraiva.