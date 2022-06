“The Norcia live Stones” per raccontare la rinascita della Basilica di San Benedetto a Norcia

(Adnkronos) - La rinascita della Basilica di San Benedetto a Norcia, danneggiata dal terremoto del 2016, descritta attraverso un innovativo piano di comunicazione sostenuto da Eni, nell’ambito dell’accordo siglato nel 2021 con il Ministero della Cultura, l’Arcidiocesi di Spoleto -Norcia e il Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma. Tutto questo è The Norcia live Stones che nasce con l’obiettivo di raccontare alla comunità locale e non solo le varie fasi della ricostruzione di uno dei luoghi simbolo di questo territorio e dell’Italia