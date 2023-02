Testa (Informare), "Rapporto sull'economia del mare essenziale per capirne l'evoluzione"

(Adnkronos) - "Il Rapporto sull'economia del mare è essenziale ed è diventato negli anni un autorevole punto di riferimento per tutti gli stakeholder italiani ed europei. E' tanto necessario anche perché il mare è un settore molto complesso. Noi lo analizziamo nel suo insieme, con tutte le sette filiere che lo compongono, e per questo ha bisogno di qualcosa che ne riesca ad esprimere il valore. Dar valore all'economia del mare significa dargli riconoscibilità e consistenza. Esprimerlo con dei numeri ci permette di inquadrarlo e di capirne l'evoluzione, tanto è vero che il rapporto è diventato un patrimonio del cluster marittimo nazionale e non solo". Così Antonello Testa, coordinatore 'Informare' Azienda Speciale Economia del mare, a margine degli Stati Generali delle Camere di Commercio sull'Economia del Mare.