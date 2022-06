(Adnkronos) - Nel corso della kermesse Pipeline and Gas Expo, dedicata alle infrastrutture per il trasporto di ‘gas, oil and water’, che si svolge presso Piacenza Expo, gli espositori hanno avuto la possibilità di esporre le proprie novità. Tra questi anche Giorgio Dones, Responsabile divisione commerciale reparto anticorrosione di Tesi Spa, che ha illustrato le caratteristiche dei manicotti anticorrosione capaci di allungare la vita delle tubazioni.