(Adnkronos) - Sul Terzo Polo "una cosa è certa. Ci sarà un congresso e ci sarà la possibilità per chiunque di candidarsi. Non sarà un’incoronazione, chi vuole un’incoronazione vada a fondare altri partiti. Noi dobbiamo fare un partito in cui si parte dal basso, si decide nei territori e poi si elegge il leader. Se sarà Calenda saremo tutti contenti, ma non si parte da Calenda leader per poi vedere cosa fare, altrimenti non stiamo facendo un partito". Così Davide Faraone di Italia Viva ospite oggi a Start su Sky TG24.