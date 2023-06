‘Terre d’Italia’ a Milano, Rabatel (Carrefour): “Vogliamo conoscere la risposta dei nostri clienti più fedeli"

(Adnkronos) - Il primo flagship di Carrefour ‘Terre d’Italia’, un luogo in cui degustare prodotti regionali e calici di vino di qualità, apre le porte ai milanesi. Uno store di 50 metri quadri e un dehor esterno con 30 posti a sedere per un’esperienza innovativa: vendita e consumo in un solo luogo dei prodotti premium del portafoglio Carrefour. A margine dell’evento inaugurativo Christophe Rabatel, Ceo Carrefour Italia, racconta la vera identità di questo format.