Tepotinib, de Marinis: “Blocca meccanismo del gene che genera il tumore”

(Adnkronos) - Filippo de Marinis, direttore divisione Oncologia toracica, Istituto europeo di Oncologia e presidente dell’Associazione italiana di oncologia toracica, è intervenuto in occasione della conferenza stampa con la quale Merck ha annunciato che l’Agenzia italiana del farmaco ha ammesso alla rimborsabilità tepotinib, un nuovo farmaco per il trattamento dei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche che causano lo skipping dell’esone 14 del fattore di transizione mesenchimale epiteliale (METex14).