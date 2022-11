Tecnologia, Sacchi (ass. Milano): "Opportuna una riflessione sul rapporto tra vita e digitale"

(Adnkronos) - Il comune di Milano si mostra da sempre attento alle nuove iniziative in campo di innovazione digitale e anche al Festival Futuro, organizzato presso il Digital Meet Culture e in contemporanea presente nel Metaverso, si è parlato del rapporto tra città e mondo digitale. A margine dell'evento è intervenuto Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano, che ha voluto sottolineare come sia importante ad oggi aprire una grande riflessione su ciò che riserva ad oggi il mondo digitale a tutti i cittadini.