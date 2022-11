Tecnologia: Al via la decima edizione di Festival Futuro di Altroconsumo

(Adnkronos) - Al via Festival Futuro 2022 di Altroconsumo. Nella decima edizione una nuovissima veste innovativa “phygital” e l’inaugurazione del metaverso di Altroconsumo. L’evento di lancio del Festival si è infatti svolto in presenza presso il Meet Digital Culture Center di Milano e in contemporanea dal metaverso di Altroconsumo.