(Adnkronos) - 'Stiamo già lavorando per la prossima edizione. Taranto sarà una grande opportunità per i Giochi del Mediterraneo e per l'Italia, in particolare per la Puglia. Sapete quanti problemi ci sono legati all'ambiente", ha detto Davide Tizzano, presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo, alla presentazione di Taranto 2026 a Casa Italia ad Orano in Algeria.