Tanzilli (Federalberghi): “Ryder Cup permetterà a Roma di rilanciarsi nel business dei grandi eventi”

(Adnkronos) - “La Ryder Cup permetterà alla città di Roma di rilanciarsi nel business dei grandi eventi. Si tratta di una vetrina promozionale incredibile e ci aspettiamo un grande ritorno turistico, non solo di quello golfistico”. Lo ha dichiarato Tommaso Tanzilli, Direttore di Federalberghi Roma e Lazio, in occasione del meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.