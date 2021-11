Tampon Tax, Pieri (Change.org): “650mila firme grandissimo successo”

“650mila persone hanno firmato in questi tre anni per abbassare la Tampon Tax, cioè l’Iva sugli assorbenti dal 22 al 4%. Avere questa mole di persone è una grandissimo successo. E’ un dibattito che va avanti in politica e nella società civile, come questo dibattito dimostra. Siamo qui oggi come Change per rafforzare quel ponte fra cittadini e istituzione. Ci sono due buoni traguardi fino ad ora, cioè il 5% di Iva sui prodotti compostabili e da pochi giorni il governo ha detto che nella prossima Manovra abbasserà l’Iva al 10%. E’ un buon traguardo ma non è ciò che veniva richiesta: si può fare uno sforzo ulteriore per abbassare l’Iva al 4% e farlo diventare un bene essenziale”.