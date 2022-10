(Adnkronos) - "Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del leader del mio partito, del mio partito e la mia personale, totalmente a favore della Nato, a favore delle relazioni transatlantiche, a favore dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia”. Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando prevertice del Ppe alla Biblioteca Solvay a Bruxelles, dopo le parole di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin e la guerra in Ucraina. Tajani ha pronunciato prima la dichiarazione in inglese, per poi ripeterla in italiano.