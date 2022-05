Tabarelli Nomisma: “Potremmo uscire presto dal tunnel del caro-energia”

(Adnkronos) - Davide Tabarelli, Presidente e fondatore di Ne Nomisma Energia, è intervenuto a margine della conferenza organizzata da IBC, Associazione Industrie Beni di Consumo, dal titolo “Energie e sinergie per la filiera”, dedicata alla questione energetica e alle sfide che deve affrontare la moderna distribuzione. Il Presidente ha portato la propria visione riguardo al futuro, prossimo e non, del comparto dell’energia. Nonostante le difficoltà finora affrontate, Tabarelli scatta una fotografia ottimistica, secondo la quale potremmo essere vicini a vedere la luce in fondo al tunnel del caro energia. Ecco le sue parole.