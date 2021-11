Tabacco, presentato il progetto M.a.c.i.s.t.e. per contrastare il contrabbando in Italia

Al via a Roma il progetto “M.a.c.i.s.t.e. - Monitoraggio Agromafie Contrasto Illecito Settore Tabacchi E-cig” per il contrasto all’illecito nei tabacchi in Italia. Il documento, promosso dalla Fondazione Osservatorio Agromafie, in collaborazione con Philip Morris Italia, ha come obiettivo quello di redigere un quadro esaustivo del fenomeno criminale seguendone il consolidamento nel corso degli anni fino ad arrivare alla situazione corrente. La presentazione dei dati preliminari del progetto su è tenuta presso il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi ed ha visto gli interventi del Presidente del Comitato Scientifico di Eurispes, Alberto Mattiaci, dell’Ad di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, del Direttore Generale Agenzie Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e dell’ispettore per gli istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, Gen. Carlo Ricozzi. Presente all’evento anche il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.