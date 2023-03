Tabacco, nuovo accordo tra Masaf e Philip Morris per investimento da 500 mln nella filiera italiana

(Adnkronos) - Fino a 500 milioni di euro in cinque anni per la filiera agricola del tabacco in Italia: queste le cifre del nuovo accordo firmato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste con la società Philip Morris. Al centro dell'accordo l'impegno di acquistare fino a 21.000 tonnellate di tabacco greggio dalla filiera Made in Italy, rappresentando così il più alto investimento da parte di un'azienda privata nella tabacchicoltura italiana.