Suzuki: una strategia vincente per una mobilità condivisa

(Adnkronos) - “L’elettrico è una regola che tutte le case sono tenute a rispettare, una regola voluta dalla Commissione Europea e quindi, secondo la cultura giapponese, le regole non si discutono, però si possono dare pareri diversi. Suzuki ha lanciato il suo primo modello ibrido nel 2016, iniziando una strategia di progressiva elettrificazione, che ha portato di recente al Salone di Nuova Delhi, del primo nuovo modello completamente elettrico, che vedrà la luce in Europa nel corso del 2025. Siamo grati agli oltre 40.000 clienti che nel 2021 hanno dato fiducia a Suzuki, siamo grati e dispiaciuti per quelli che nel 2022 hanno dovuto aspettare qualche settimana prima di entrare in possesso della loro Suzuki, ora la situazione di fornitura di autovetture si sta normalizzando e così i tempi di consegna”. Così Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia.