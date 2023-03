Supply chain, Placanica (Cap Holding): “Sviluppo sostenibile rappresenta una sfida e una necessità"

(Adnkronos) - “L’attuazione dello sviluppo sostenibile rappresenta una sfida e una necessità. Cap Holding è consapevole dell’importanza dell’implementazione della sostenibilità per generare valore condiviso. Queste sono le risposte che vogliamo dare oggi per far crescere anche i fornitori in termini di sostenibilità: abbiamo un albo fornitori e abbiamo implementato un vendor rating green, attento all’inclusione. Vogliamo promuovere azioni fattive che aiutino i nostri fornitori a svilupparsi in questo senso, allo stesso tempo sosteniamo le micro imprese e PMI innovative penalizzate dalla congiuntura economica creando una sezione dell’albo fornitori a loro deidrata con condizioni di accesso agevolate. Questo è il supporto che vogliamo dare per promuovere sostenibilità e creazione di valore condiviso.”