Supply chain, Middei (Atac): “Ricavi in calo da pandemia, serve lavorare a dinamica dei costi"

(Adnkronos) - “Le principali sfide per un’azienda di trasporto in questa fase criticita' sono quelle di far fronte ad una dinamica che con la crisi sanitaria ha interessato il settore del trasporto pubblico locale con un crollo nei primi anni della pandemia e una forte flessione della domanda. I ricavi sono decisamente in diminuzione: per dare un dato nel 2019 l’azienda aveva entrate per 280 milioni derivanti da biglietti, per scendere nel 2020 a 150 milioni di ricavi in meno solo parzialmente compensati da ristori statali. Oggi la situazione è ripresa : a fronte di questo il mercato ha avuto un dinamica di aumento di prezzi, e l’approvvigionamento per i materiali della supply chain ha avuto un rialzo dei costi. La sfida è far fronte a questi con meno ricavi: le contromisure sono parziali, perché la flessione dei ricavi da mercato è per certi versi irrecuperabile. Pensiamo allo smart working che avrà un impatto strumentale sulle dinamiche di viaggio degli utenti. Oggi si sta lavorando sulla dinamica dei costi, e la contromisura è quella di avere uno sguardo di lungo periodo dei bisogni e individuare degli accordi alla base dei quali inserire clausole di revisione prezzi con fornitori strategici."