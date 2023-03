Supply chain, Inglese (Sky): “Se contesto economico cambia aziende devono trovare nuovo modo per arrivare a clienti"

(Adnkronos) - "È un momento storico particolare e nell’ultimo periodo ci sono stati avvenimenti che hanno fatto cambiare lo scenario economico generale a livello mondiale: l’incremento dei costi dovuto alla guerra, la difficoltà a reperire le materie prime. Il momento post covid ha influito notevolmente sull'aspettativa di servizio dei clienti: è un contesto diverso che ha indotto molte aziende a trovare una modalità nuova per arrivare ai clienti. Sky ha lavorato all’efficienza dei propri processi di supply chain e alla differenziazione dei servizi per venire incontro alle aspettative dei clienti in maniera puntuale. Lo ha fatto con grande attenzione ai temi ambientali, facendo interventi in ambito logistico per dare un contributo importante alla riduzione di Co2 nell’ambiente, alla riduzione di plastica monouso nei prodotti. Questo va fatto per andare incontro al carattere mutevole del contesto in cui ci troviamo ad operare.”