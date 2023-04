Summit EIIS, De Blasio (Green Arrow Capital): “Innovazione e sostenibilità nel nostro DNA”

(Adnkronos) - “Innovazione e sostenibilità sono i principi fondatori della nostra azienda: mettiamo capitali a favore del green e della sostenibilità. Siamo degli ispiratori. Abbiamo 120 impianti in Italia, introduciamo energia green per Roma e produciamo gas green per circa 1 mln di autovetture l’anno. Realizziamo concretamente la sostenibilità”. Lo ha dichiarato Eugenio de Blasio, CEO di Green Arrow Capital,in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.